"Desperate Housewives" : Ricardo Chavira (Carlos) se paie Felicity Huffman et ses 14 jours de prison

COLÈRE - Dans une série de tweets, Ricardo Chavira a sévèrement taclé le comédienne qui ne devra purger qu'une courte peine pour son implication dans le scandale des admissions à l'université.

"La vérité ne pèche pas, mais elle dérange". Le tweet, lapidaire, a été écrit en espagnol et posté mercredi 9 octobre par Ricardo Chavira. L'acteur américain, que le grand public associe encore au ténébreux Carlos Solis dans la série "Desperate Housewives", a partagé sur le réseau social un article du site Deadline qui relayait des messages publiés par ses soins quelques semaines plus tôt, mais jusque-là passés inaperçus.

Quatorze jours, soit pas grand-chose pour Ricardo Chavira, qui a dénoncé "le privilège blanc". "Je l'ai vu à l'oeuvre pendant huit ans alors je sais de quoi je parle. La responsabilité et le devoir ne représentent rien pour ces gens", a-t-il insisté, avant de poursuivre sur son expérience sur le plateau de "Desperate Housewives". "Je l'ai vu pendant huit ans en travaillant sur 'Housewives'. J'en ai été témoin toute ma vie en tant que métisse et je me suis battu contre ses complexités au quotidien avec tous les préjugés culturels que j'ai reçus des deux côtés. Mais peu importe. Une tape sur le poignet. Désolé, mais c'est de la merde", a-t-il relaté.