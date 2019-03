"C'est pas vrai !" : en larmes, R. Kelly nie les accusations d'agressions sexuelles

C'est la première fois qu'il prend la parole. Accusé d'abus sexuels sur plusieurs femmes dont des mineures, le chanteur américain de R'nB, R. Kelly s'est défendu avec virulence sur ces accusations qu’il qualifie de "rumeurs". Inculpé depuis le mois dernier, c'est la première fois que l'artiste aujourd'hui âgé de 52 ans revient sur cette sombre affaire qui le poursuit depuis plusieurs décennies. Comme le rappelle l'AFP, dix chefs d'accusation, chacun pouvant être puni de trois à sept ans de prison, ont été retenus contre lui pour des agressions sur quatre victimes présumées entre 1998 et 2010.





"C'est pas vrai !", a lancé R. Kelly lors d'une interview que la chaîne CBS doit diffuser mercredi matin, et dont certains extraits ont déjà été publiés mardi soir. "Que ce soit des vieilles rumeurs, des nouvelles rumeurs, des rumeurs futures, c'est pas vrai !", a poursuivi l'artiste passablement énervé. "Je vais vous dire un truc : les gens remontent à mon passé, ok ? C'est ce qu'ils font, ils remontent à mon passé et essaient d'y ajouter les trucs de maintenant. C'est pour inventer tous ces trucs qui vont avoir l'air réels maintenant", a-t-il expliqué de manière confuse, faisant référence à la réputation qui le précède depuis qu'il a été inculpé en 2002 après s'être filmé ayant des relations sexuelles avec une adolescente de 14 ans (il a été acquitté pour ces faits en 2008).