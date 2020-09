"C'est pour quand le bébé...?" Exaspérée, EnjoyPhoenix répond une bonne fois pour toutes

Elle en profite également pour tacler toutes celles qui étalent leur vie familiale sur les réseaux sociaux. "Avec les réseaux, avoir un enfant est devenu un BUSINESS. La pression qui est mise aux femmes d’enfanter vient aussi du fait que de plus en plus de personnes exploitent leurs grossesses et leurs enfants pour le buzz et les partenariats, par conséquent, ce sont des images que l’on voit AU QUOTIDIEN. Un enfant n’est pas un accessoire de mode ou une machine à fric", estime Marie Lopez qui explique qu'elle a choisi de se concentrer sur sa vie.

Si un jour elle décide d'avoir des enfants, ce ne sera certainement pas à cause de toute cette pression sociale. "Une femme n’est pas une poulinière, elle à le droit de ne pas vouloir d’enfant. Une femme peut ne pas avoir d’instinct maternel, elle peut faire ce qu’elle veut avec son corps, sa carrière, ses envies, sa vie. Une femme n’est pas plus à sa place en étant mère".