"C'est un martyr intérieur": Mallaury Nataf évoque la perte d’autorité parentale sur ses trois enfants

Après avoir expliqué qu'elle a passé trois ans et demi à marcher, tous les jours "entre 10 et 15 heures" dans Paris et ses environs, la comédienne révèle qu'elle vit à présent en colocation avec un écrivain de science-fiction et qu'elle s'en sort grâce aux petits droits qu'elle touche et à l'aide de sa mère, la seule personne de son entourage avec qui elle est restée en contact.

Elle évoque avec tristesse ses trois enfants (âgés de 21, 19 et 9 ans), sur lesquels elle n'a plus d'autorité. "Je ne veux pas trop en parler mais je ne reverrai plus mes deux aînés. Je ne suis pas d'accord avec l'éducation qu'ils ont reçue depuis six ans et demi, avec ce qu'ils sont devenus, et je ne transige pas avec ça", explique-t-elle.