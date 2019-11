"C'est une chanson tellement belle !" : Isabelle Adjani revient à la musique 36 ans après "Pull marine"

Isabelle Adjani fait son retour dans le monde de la musique avec le titre "Meet Me By The Gates", un duo avec The Penelopes et dont le clip a été réalisé par Nicolas Bary. "Dans cette chanson, "il y avait quelque chose d'assez beau, de très beau même", explique la comédienne à TF1. La dernière fois qu'elle avait chanté remonte à... 1983 et à "Pull marine", un morceau co-écrit à l'époque avec Serge Gainsbourg.