"C’est une insulte" : Adèle Haenel ne digère pas la nomination de Gérald Darmanin place Beauvau

Un entretien au cours duquel la comédienne est longuement revenue sur ses engagements. Et la colère qui l’a poussé à quitter la salle Pleyel, après l’attribution du César de la meilleure réalisation à Roman Polanski, le cinéaste franco-polonais condamné pour rapports sexuels illégaux avec une mineure en Californie en 1977. Et sous le coup depuis de plusieurs accusations qu’il a toujours niées.

"Je pense que ça a fait chaud au cœur à beaucoup de militantes. Et de militants. Et que ça participe à la dynamique de soulèvement de la société française", a estimé la jeune femme, à propos des nombreuses réactions à son geste. "Ce qui est sûr, c’est que ça radicalise, dans les choix artistiques (…) et que ça ne permet plus de rester dans une zone grise, où le sens n’est pas très clair."

Adèle Haenel, 31 ans, avait-elle-même accusé, fin 2019, le cinéaste Christophe Ruggia d’attouchement sexuels lorsqu’elle était adolescente. En janvier dernier, ce dernier a été mis en examen pour "agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime".