"C'est vachement dur" : ruinée, Ophélie Winter n'a plus de domicile fixe

CHANTEUSE - Après des difficultés financières, Ophélie Winter a confié à Cyril Hanouna vivre de chambre d’hôtel en chambre d'hôtel.

L’interprète de "Dieu m'a donné la foi", est dans une mauvaise posture financière. Dans l'émission de télévision TPMP, elle a raconté, lundi soir, vivre dans une situation de grande précarité. “Je n’habite plus en France et j’ai passé presque deux semaines à faire Mario Bros avec ma petite Smart parce que je ne demandais rien à personne. J’ai fait mon petit déménagement de garde-meuble à garde-meuble. Genre 10 aller-retours avec des cartons dans ma voiture. Je décharge d’hôtel en hôtel quoi. Mais je n’ai pas de domicile du tout. C’est pas fixe ou mobile. C’est que je n’habite plus en France. Et je dors à l’hôtel et voilà quoi. C’est vachement dur. Mais voilà, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent, t'es pas au top quoi ! C'est plus une chose d'ennui, je m'ennuie quoi? Je suis quelqu'un qui aime travailler et je m'ennuie", a-t-elle confié par téléphone à Cyril Hanouna.