"C'était la plus talentueuse d'entre nous": l'hommage des stars de "Glee" à Naya Rivera

ÉMOTION - La mort de la comédienne de 33 ans a ému le monde entier, de nombreuses personnalités lui rendant hommage sur les réseaux sociaux.

Ils ont gardé espoir, jusqu'au bout. Ce lundi 13 juillet, les autorités américaines ont annoncé avoir retrouvé le corps de Naya Riverala comédienne de 33 ans dans le lac de Piru, au nord-ouest de Los Angeles, après six jours de recherches. Selon les enquêteurs, la star de la série Glee qui était partie pour une virée en mer aurait aidé son fils de 4 ans à remonter à bord de leur bateau, mais ne serait pas parvenue à remonter à la surface. "Elle a dû réunir assez d'énergie pour aider son fils à grimper à bord, mais pas assez pour se sauver", a indiqué le shérif du compté de Ventura, Bill Ayub. Sur les réseaux sociaux, l'émotion était vive. De nombreuses personnalités ont salué la mémoire de Naya Rivera, à commencer par ses camarades de la série Glee. Lea Michele, qui interprétait le rôle principal de Rachel dans la série Glee, a publié trois clichés en noir et blanc dans sa story Instagram. Une photo de groupe face à la mer, une de la défunte et une autre de Cory Monteith, mort il y a sept ans jour pour jour d'une overdose.

Lea Michele a posté un cliché en noir et blanc de Naya Rivera sur son compte Instagram après l'annonce de la mort de la comédienne de 33 ans, qui s'est noyée accidentellement dans un lac de Californie. − Instagram/Lea Michele

Lea Michele a publié un cliché hommage à Cory Monteith, sept ans après sa mort. C'est en ce jour anniversaire qu'a été retrouvé le corps de leur collègue de "Glee" Naya Rivera, morte par noyade dans un lac de Californie. − Instagram/Lea Michele

Chris Colfer a publié une photo de Naya Rivera et lui à l'époque où ils interprétaient les rôles de Santana Lopez et Kurt Hummel. "Elle pouvait rendre un jour meilleur avec une seule remarque. Elle a inspiré et aidé des gens sans même essayer. Être proche d'elle a été un badge d'honneur et une armure. Naya était unique, et elle le sera toujours", a-t-il écrit sur Instagram.

Le comédien Darren Criss, qui interprétait Blaine dans la série, a notamment souligné son sens de l'humour aiguisé sur les plateaux de tournage de Glee, ainsi que ses talents de chanteuse. "Elle a été là pour moi à de nombreuses occasions où elle n'était pas obligée, et j'ai toujours été reconnaissant pour son amitié", a-t-il salué avec émotion sur les réseaux sociaux.

Naya était un talent acharné qui avait tellement plus à faire, c'est une terrible tragédie - Le compte officiel de "Glee"

Kevin McHale, l'un des membres du casting original de Glee, "ne peut légitimement pas imaginer un monde sans elle". "C'était la plus talentueuse d'entre nous", note-t-il. Celui qui a incarné Archie pendant six saisons a également partagé un extrait de la série, dans lequel Naya Rivera interprète la chanson "River Deep Mountain High". "J'ai regardé cette séquence huit fois de suite il y a quelques semaines. Rendez-vous service : commencez par celle-là et regardez-les toutes. C'est une putain de bête", a-t-il insisté, affirmant dans un autre tweet que Cory Monteith a sans doute aidé à la retrouver.

Pour saluer sa "partenaire favorite de duo", Amber Riley (Mercedes) ne pouvait que partager une vidéo de Naya Rivera en train de chanter avec son fils Josey. "Tu me manques. Je n'ai pas les mots maintenant, juste beaucoup de sentiments. Repose en paix Ange, et sache que ta famille n'aura jamais à s'inquiéter de rien", poursuit la comédienne.

La production de Glee lui a aussi offert un hommage appuyé, accompagné d'une sublime photo : "Naya était un talent acharné qui avait tellement plus à faire, c'est une terrible tragédie. Nous sommes éternellement reconnaissant de la contribution indélébile qu'elle a faite à la série, du premier au dernier épisode. Nos coeurs sont brisés et nos pensées vont à sa famille, ses amis et son jeune fils".

En tant Latina, il est rare d'avoir un personnage si riche et complet qui nous reflète dans les médias. Naya a travaillé dur pour donner ce cadeau à beaucoup - Alexandria Ocasio-Cortez

Martin Luther King III, fils du célèbre militant pour les droits des noirs aux Etats-Unis dans les années 50 et 60, a publié une photo de l'actrice avec son petit Josey Hollis, écrivant : "La nouvelle de la mort de Naya Rivera me brise le coeur, c'est tragique. Ma famille et moi envoyons tout notre amour et nos prières à sa famille et son petit garçon."

La représentante démocrate américaine Alexandria Ocasio-Cortez a salué "le talent et la profondeur apportés par Naya à travers son personnage qui a inspiré des millions de personnes". "En tant Latina, il est rare d'avoir un personnage si riche et complet qui nous reflète dans les médias. Naya a travaillé dur pour donner ce cadeau à beaucoup", a-t-elle rendu hommage.

Icône de la communauté LatinX, Naya Rivera a également apporté beaucoup aux jeunes LGBT qui louaient sur les réseaux sociaux l'impact de son personnage sur leurs propres vies. "Santana Lopez a sauvé ma vie", ont ainsi écrit de nombreux internautes.

Mélanie Faure