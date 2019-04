C8 et Cyril Hanouna condamnés à payer 12 000 euros à Karine Ferri

La société H20 et la chaîne C8 ont donc été condamnées ce jeudi par le tribunal de grande instance de Naterre pour atteinte au droit à l’image, à verser 12 000 euros de dommages et intérêts à Karine Ferry pour préjudice moral.





"Le tribunal a donné gain de cause à Karine Ferry et l’a déclaré légitime à agir à l’encontre de la chaîne C8 et de la société de production de Touche pas à mon poste", s’est félicité son avocate Me Barbara Deleuze. Une victoire en demi-teinte puisque le magistrat a rejeté sa demande d’excuses publiques. Et C8 ne devra pas diffuser de message écrit d’excuse en bas de l’écran pendant l’émission, comme il était demandé.