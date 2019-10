"Ça a été loin" : Clémentine Célarié révèle avoir été victime de violences conjugales

Et si les femmes violentées ont trop souvent de mal à en parler à leur entourage, Clémentine Célarié estime que si cela lui était arrivé aujourd'hui, elle n'aurait pas réagi de la même façon. "Je pense qu’avec tout le dialogue et tout ce qu’on fait autour de ça, naturellement je me serais dit : ‘Ce n’est pas parce que tu vas aller voir les flics qu’on va te regarder comme une machin, et en plus quand on est connue c'est pire. (…) Il faut que ça devienne normal de pouvoir être protégée quand on se fait taper dessus ", a-t-elle conclu.