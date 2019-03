"Ça fait vriller et c'est très fatiguant" : Jessica Marquez, ancienne de la Star Ac', parle sans retenue de sa maladie

Elle fait partie des piliers historiques de la "Star Academy". Demi-finaliste de la première saison face à Jenifer et Olivia Ruiz, Jessica Marquez n'a pas connu le même parcours que ses désormais célèbres camarades de promotion. Sa reprise de "Maria Magdalena" a été un franc succès à sa sortie de l'émission mais 18 ans après, la chanteuse se fait plus discrète. Mais ne lui dites pas pour autant qu'elle a arrêté la musique !





"Attention avec ça, ce n'est pas parce qu'on ne passe plus à la télé et qu'on n'est plus en interview qu'on arrête de chanter. Chanter pour moi, c'est viscéral. Ces six dernières années, c'est là où je me suis réconciliée avec la musique", affirme-t-elle à Closer cette semaine. C'est aussi là qu'elle a appris à faire face à la maladie.