"Ça me bouffe" : EnjoyPhoenix pose sans maquillage et se livre sur son acné hormonale

La jeune Lyonnaise explique souffrir d'acné hormonale depuis "plus de 5 ans". "Et depuis que j'ai arrêté de prendre la pilule pour ne plus être sous hormone, mon corps décide de reprendre ses droits, c'est de pire en pire", poursuit-elle, ajoutant que son "SOPK aggrave tout". Elle avait révélé dans une vidéo postée sur sa page YouTube en avril souffrir du syndrome des ovaires plykystiques, un dérèglement hormonal qui entraîne aussi une irrégularité du cycle menstruel. "Ça me bouffe", martèle-t-elle.





"Ça me bouffe d’entendre que je devrais apprendre à me laver le visage. Ça me bouffe d’entendre que je devrais arrêter de me maquiller. Ça me bouffe d’entendre que je suis un pot de peinture parce que je suis dégueulasse en dessous. Ça me bouffe d’entendre que je suis conne de ne jamais avoir fait Roaccutane [un traitement contre l'acné sévère, NDLR]. Ça me bouffe de voir les gens me dévisager dans la rue quand je ne suis pas maquillée", dénonce-t-elle.