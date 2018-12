"Ça va mieux mais, ce n'est pas fini" : Véronique Sanson annonce son retour sur scène pour avril 2019, malgré son cancer

"C'est la première chose qui m'a assise par terre parce que je me suis dit, si ça se trouve, je ne pourrai jamais retrouver ma voix", a reconnu l'auteur-compositrice-interprète de "Vancouver". "Mais mes cordes vocales sont nickel. C'est toute la périphérie qui n'est pas encore en très bon état", a-t-elle insisté, précisant que le traitement qu'elle a subi lui a causé une perte du goût.





"Tous les matins, on se réveille en oubliant qu'on a perdu le goût et on se dit 'tiens on va manger son croissant'. Mais c'est zéro, on a l'impression de manger un bout de tissu et d'avaler du papier froissé", a-t-elle expliqué. Au printemps, c'est surtout le goût de la scène qui la fera revenir au premier plan. Elle y chantera les titres de son quinzième album studio "Dignes,

dingues, donc..." et peut-être même quelques uns avec celles et ceux qui l'ont accompagnée sur son dernier opus "Duos volatils", sorti à la rentrée.