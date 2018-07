Caitlyn Jenner, 68 ans, bientôt remariée avec sa petite amie transgenre de 22 ans ?

Ce mariage, s’il se confirme, permettrait à Caitlyn Jenner de définitivement tourner la page avec son passé. Depuis sa transformation, elle assure en effet ne plus avoir aucun lien avec le clan Kardashian. "Ils ne veulent pas de moi dans leur vie, ils m’ont sérieusement malmenée", expliquait-elle en septembre dernier lors d’une conférence à l’Université de Cambridge. "A un moment donné, j’ai même pensé au suicide. J’étais au plus bas. Mais je me suis dit que je ne voulais pas faire taire ma voix."