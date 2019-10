Cambriolage chez Clotilde Courau et le prince de Savoie : l'un des suspects est un ami du couple

ENQUÊTE - Ce mercredi 2 octobre, la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Paris a placé en garde à vue quatre hommes soupçonnés d'avoir cambriolé le domicile parisien de Clotilde Courau et du prince Emmanuel-Philibert de Savoie. D'après nos informations, l'un d'eux serait un proche du couple.

Deuxième coup dur pour chez Clotilde Courau et le prince Emmanuel-Philibert de Savoie. Le 19 juillet dernier, la comédienne et son mari étaient victimes d'un cambriolage dans leur appartement du XVe arrondissement de Paris. Le couple, qui était en vacances au moment des faits, s'était fait dérober des bijoux de grande valeur dont Clotilde Courau avait hérité après son mariage avec le prince de Savoie en 2003. Le montant du préjudice était estimé entre 500.000 et 1 million d'euros.

D'après Le Point, la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Paris a interpellé ce mercredi 2 octobre quatre individus qui ont été placés en garde à vue dans les locaux du 36, rue du Bastion, le siège de la PJ. Il s'agirait de "clients réguliers dans ce genre d'enquête pour vol avec effraction", comme l'a confié une source à l'hebdomadaire.