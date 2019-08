Camilla Luddington, Jo dans "Grey's Anatomy", a épousé un acteur de "13 Reasons Why"

L'organisatrice de la noce livre même les détails de la décoration, mêlant "élégance romantique et beaucoup d'éléments naturels". Elle évoque ainsi "des tables en bois, une abondance de fleurs blanches et vertes" associées à "des touches de doré sur les tables pour un côté glamour". On sait même que le couple a marché vers l'autel au son de "Sweet Disposition" du groupe The Temper Trap, qu'ils avaient vu en concert pour leur premier rendez-vous en 2008.