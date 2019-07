Camille Delcroix : le gagnant de "Top Chef 2018" annonce la naissance de son bébé

Très apprécié des téléspectateurs, Camille avait remporté "Top Chef" avec plus de 66% des suffrages. "Il y a un engouement qui s'est créé autour de moi et je suis un peu dépassé en fait", expliquait-il dans "C à vous" après sa victoire. "J'ai énormément de gens qui me suivent sur les réseaux et je n'arrive plus à répondre à tout le monde. Je crois que maintenant, c'est même devenu impossible. Même dans la rue, beaucoup de gens me reconnaissent maintenant."