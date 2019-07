Camille Lacourt amoureux : qui est Alice Detollenaere, sa nouvelle chérie ?

"From Mauricius with love" ("De Maurice avec amour"), a posté de son côté la jeune femme de 31 ans sur son compte Instagram en légende d'une photo où elle pose de dos, tenant la main de Camille Lacourt. Et tout comme Valérie Bègue (avec qui Camille Lacourt a eu une petite fille, Jazz, née en octobre 2012) Alice Detollenaera connaît bien l'univers des concours de beauté puisqu'elle a été élue Miss Bourgogne en 2010. Elle participe ensuite à l'élection de Miss France 2011 mais ne figure pas parmi les douze finalistes.





Après une année sabbatique à voyager en Amérique du Sud, elle se fait remarquer par une agence de mannequin française basée à Hong-Kong avec qui elle signe un contrat. Elle travaille beaucoup en Asie durant quatre ans mais se lasse du monde du mannequinat. En 2016, elle rêve de cinéma et part s'installer à New York où elle enchaîne les castings. "Si dans deux ans il ne s’est rien passé, je me poserai la question. Ou dans cinq ans…", confiait la jeune femme en novembre 2017 au "Journal du Centre".