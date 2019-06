Cancer de Bernard Tapie : son fils Stéphane remercie les Marseillais pour leurs messages de soutien

Malgré la maladie, Bernard Tapie fait tout pour prendre les choses avec philosophie. "Ça fait partie des choses qu'on a quand on a le cancer. C'est un combat : vous ou le cancer. Et il y en a un des deux qui va gagner. J'avoue que quand on a 76 ans, il faut prendre ça avec un peu de recul. C'est moins grave que ce que je vois durant les séances de chimio où il y a des jeunes femmes de 23 ou de 40 ans avec des cancers et des enfants, ça c'est emmerdant. Moi j'ai fait le plus beau et le moins dur. Je rentre maintenant dans le dur", concluait-il.