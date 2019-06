Cap Ferret, Saint-Tropez, Dinard, île de Ré... Où croiser les stars en France cet été ?

Tous les étés, on peut croiser en Bretagne Jane Birkin, qui possède une maison à Prat-Ar-Coum. Mais aussi Patrick Poivre d'Arvor, à Trégastel. Estelle Denis et Raymond Domenech ont également leurs habitudes du côté d'Etables-sur-mer. Il n'est pas rare non plus de croiser sur les côtes bretonnes François-Henri Pinault et Salma Hayek, qui ont une maison à Dinard. Et Laurent Voulzy, du côté de Quiberon.