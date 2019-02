"Ne dites pas que c'était un être mauvais" : Cara Delevigne recadre une actrice qui a osé critiquer Karl Lagerfeld

Très choquée, Cara Delevigne est montée au créneau pour prendre la défense du couturier dont elle a été la muse. "Chacun a sa propre opinion et j'ai ressenti le besoin d'exprimer la mienne. Tout ce que je veux, c'est que tout le monde s'aime, quoi qu'il en soit. (…) Toutes ces choses auraient dû être dites lorsqu'il était en vie, et non pas le lendemain de sa mort," a estimé le mannequin sur son compte Twitter. "Il n’était pas un saint, c’est un être humain comme nous tous qui avons commis des erreurs et nous devrions tous avoir la chance d’être pardonnés pour cela. (...) Ne dites pas que c'était un être mauvais, c’est injuste," a continué Cara Delevingne.