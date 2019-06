Cara Delevingne et Ashley Benson officialisent leur relation avec un baiser sur Instagram

C'est donc chose faite. Et doublement puisque mardi 18 juin, à l'occasion du TrevorLIVE Gala à New York (au profit du Trevor Project, une association qui fait de la prévention contre le suicide des jeunes LGBTQ), Cara Delevingne a parlé publiquement de la femme de sa vie. "Je voudrais remercier une autre femme très spéciale qui se trouve dans cette salle et qui sait qui elle est", a lancé la jeune femme durant son discours. "C'est une des personnes qui m'a aidée à m'aimer moi-même quand j'en ai eu le plus besoin. Elle m'a montré ce qu'était le véritable amour et comment l'accepter, ce qui est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Je t'aime, Sprinkles".