Jesta et Benoît de "Koh Lanta" : un bébé pour le mois de juin

C'est l'année de tous les bonheurs. Jesta et Benoît, deux anciens candidats de "Koh Lanta" ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils allaient être parents. Le couple dont le mariage est prévu pour juillet prochain a posté un cliché mettant en scène des chaussons de bébé. "Certains d’entre vous l’ont soupçonné, d’autres un peu plus remarqué. C’est aujourd’hui, avec une grande fierté et beaucoup d’émotions que nous vous annonçons que bébé est en chemin pour venir nous combler de bonheur et d’amour d’ici quelques petits mois", a écrit la future maman.





"Je suis très reconnaissante d’avoir eu la chance de trouver ma moitié sur une île déserte qui me fait vivre la plus belle chose au monde, devenir mère. Je t’aime @benoit.assadi", a poursuivi Jesta. "Aaaaah ça y est. Avec @jesta_hillmann nous avons l’immense joie de vous annoncer que nous allons être parents. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur qui nous envahit depuis plusieurs mois", a posté de son côté Benoît, visiblement impatient de goûter aux joies de la paternité.