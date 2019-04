Carole Richert ("Clem") rend un hommage bouleversant à Daniel Rialet, son mari décédé

C'est une date particulière pour la comédienne. Carole Richert a tenu à rendre hommage à Daniel Rialet, son compagnon et père de ses deux enfants, disparu il y a 13 ans jour pour jour. L'acteur qui incarnait le rôle du prêtre dans la série "Père et maire" a succombé à une crise cardiaque le 11 avril 2006, alors qu'il déjeunait tranquillement dans un restaurant. "11 avril 2006, 13 ans déjà ...des rires et des larmes... il était merveilleux ... nous nous aimions tant... il adorait ses enfants... aujourd’hui, c’est avec émotion que je partage ce cliché photomaton d’une grande histoire d’amour...", a publié Carole Richert en légende d'une série de portraits où on voit le couple très complice.





Parents de deux enfants, Pauline, née en 1996, et Vincent, né en 2001, le couple, qui s'était rencontré au Conservatoire de Paris en juin 1987, s'est marié le 18 juin 2003. Carole Richert a publié un second cliché dans lequel on peut voir Daniel Rialet entouré de ses deux enfants, alors qu'ils étaient petits. "A mes merveilleux enfants ... ils te ressemblent tant... inoubliable papa... 13 ans que tu es parti... et nous t’aimons pour toujours...".