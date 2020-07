Caroline Receveur et Hugo Philip se sont mariés ce week-end à Paris

C'était le mariage surprise de ce week-end. Caroline Receveur et Hugo Philip se sont dit oui ce samedi 11 juillet à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Les deux tourteraux qui n'avaient pas communiqué sur l'évenement ont annoncé la bonne nouvelle à leurs abonnés sur Instagram. "She said Yes !" ("Elle a dit oui"), s'est réjoui le marié en légende d'une belle photo en noir et blanc prise à la marie. Quant à Caroline Receveur, elle a posté un petit film dans lequel on voit les amoureux s'embrasser. "I said Yes !" ("J'ai dit oui"), s'est-elle amusée de con côté.

"Merci infiniment à Monsieur Christophe Girard de nous avoir uni dans cette si belle Mairie du 16e arrondissement de Paris. Une cérémonie poétique, entouré de nos familles, amis les plus proches et placée sous la bénédiction de mon papa qui veillait sur nous de là-haut et que j’ai senti si fort ce jour", a poursuivi la jeune femme de 32 ans qui a publié de nombreuses vidéos de la fête qui s'est déroulée dans un hôtel particulier parisien, Chez Apicius.