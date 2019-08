Casey Affleck, accusé de harcèlement sexuel, explique son silence sur le mouvement #MeToo

Casey Affleck a été la cible de deux plaintes émanant de femmes ayant travaillé sur son faux documentaire "I'm Still Here" en 2010. L'une des plaignantes, la productrice Amanda White, avait affirmé que l'acteur lui avait fait à plusieurs reprises des avances sexuelles sur leur lieu de travail. Une fois, il se serait même montré violent parce qu'elle aurait refusé de passer la nuit avec lui. La deuxième plaignante, Magdalena Gorka est directrice de la photographie. Elle a expliqué avoir été victime d'un harcèlement sexuel régulier de la part de Casey Affleck, ainsi que d'autres personnes du tournage, encouragées selon elle par le réalisateur. Elle a par ailleurs assuré que ce dernier s'était glissé une nuit dans son lit, sans y avoir été convié, alors qu'elle dormait.





L'affaire s'était soldée par un accord financier dont le montant n'a pas été dévoilé et dans lequel le réalisateur n'admettait pas sa culpabilité. "J'ai agi et j'ai permis à d'autres d'agir d'une manière qui était vraiment peu professionnel", avait-il confessé dans une interview accordée à AP en août 2018. "Je n'avais jamais été l'objet de telles plaintes et c'était très embarrassant. Je ne savais pas comment gérer ça et je n'étais pas d'accord avec tout, avec la manière dont j'ai été décrit et avec ce qui a été dit sur moi", avait-il déclaré.