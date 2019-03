Caterina Scorsone ("Grey's Anatomy") raconte avec émotion comment sa fille trisomique a changé sa vie

Son sourire s'affiche partout sur le compte Instagram de sa célèbre maman. Paloma, née en novembre 2016, vit comme toutes les petites filles de son âge à la différence près qu'elle est née avec un chromosome 21 en plus. Comme 60.000 bébés aux Etats-Unis chaque année. "Mon mari et moi avions beaucoup parlé de la trisomie. Il pensait depuis le lycée qu'il allait avoir un enfant trisomique, ce qui est étrange quand on est lycéen. C'est une différence physique et cognitive mais c'est une magnifique diversité. Mais quand ça vous arrive, vous ne savez pas quoi faire", explique Caterina Scorsone.





L'actrice de 37 ans, qui incarne Amelia Shepherd dans "Grey's Anatomy", raconte s'être sentie "complètement dépassée" à l'annonce du diagnostic. Déjà mère d'Eliza, aujourd'hui âgée de 6 ans, elle confesse avoir "eu peur". "Je me suis sentie mal équipée et isolée. Et il y a tellement de désinformation sur Internet et dans les livres. C'est comme une liste de toutes les choses qui peuvent mal se passer dans la vie de votre enfant", raconte-t-elle au podcast Motherly.