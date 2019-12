Catherine Deneuve de retour chez elle après un mois d'hospitalisation

"Catherine Deneuve a bien regagné son domicile dernièrement. Elle se repose et poursuit sa convalescence, espérant reprendre ses activités dès que possible", a précisé à l'AFP un proche sous le couvert de l'anonymat. Selon le site du Parisien, de nombreux passants et commerçants l'ont vue ces derniers jours dans son quartier de Saint-Germain-des-Prés. "Catherine poursuit sa remise en forme", a ajouté son entourage.

Début décembre, l'acteur Benoît Magimel, qui tournait dans le film "De son vivant" d'Emmanuelle Bercot aux côtés de Catherine Deneuve, au moment où la star a eu son accident vasculaire, avait indiqué à l'AFP "qu'elle se repos(ait)" et qu'elle allait "bien". "On se retrouve normalement en début d'année pour terminer ce tournage. On est sereins", avait ajouté l'acteur.

Ce film d'Emmanuelle Bercot, avec qui elle a déjà fait deux films ("Elle s'en va" et "La Tête haute"), raconte l'histoire d'un fils (Benoît Magimel) condamné par un cancer et de sa mère, incarnée par Catherine Deneuve, tandis qu'une médecin se retrouve au milieu de ce couple et essaie de faire son travail. Prévu pour durer neuf semaines, le tournage avait démarré le 11 octobre et

s'était poursuivi encore quelques semaines après l'hospitalisation de Catherine Deneuve.