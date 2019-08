Caveau de Johnny : "J’ai informé David et Laura en novembre 2017" se défend Laeticia Hallyday

Laeticia Hallyday a choisi de prendre la parole via les réseaux sociaux mardi. Le but : se justifier sur le projet de caveau familial à Saint-Barthélémy et répondre aux réactions de David Hallyday et Laura Smet, qui n’étaient, selon eux, pas au courant de l’intention de la veuve du chanteur. "Laura est extrêmement choquée", avait ainsi affirmé Maître Hervé Témime, l’un des avocats de la fille de Johnny dimanche dans Le Figaro. "David n'était pas plus au courant", avaient également indiqué Maîtres Carine Piccio et Pierre-Jean Douvier dans le même quotidien.