"Ce n'était pas évident" : Miss France 2019 bientôt au cinéma avec Sylvie Tellier pour le réalisateur de "La Cage dorée"

"Je me suis toujours demandé ce que cela faisait de jouer la comédie", confiait-elle à TV Mag en mai. Trois mois plus tard, voilà le CV de Vaimalama Chaves agrémenté non pas d'une mais de deux expériences d'actrice. Après le téléfilm de France 3 "Meurtres à Tahiti" dans lequel elle campe la serveuse d'un beach club qui joue du ukulélé, Miss France 2019 s'attaque au grand écran avec un petit rôle dans le prochain film de Ruben Alves, réalisateur de "La Cage dorée", diffusé jeudi soir sur TF1. Et pas n'importe quel rôle puisque la Tahitienne s'incarnera elle-même dans "Miss", long métrage qui traitera du concours de beauté.