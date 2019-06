"Ce qui me rend nerveux, c'est notre président" : Michael Douglas se lâche sur Trump à Monte-Carlo

C'était sa seule prise de parole du festival. Et ceux qui n'ont pas eu le courage de se lever pour venir l'écouter ont eu bien tort. Car quand Michael Douglas s'exprime, il ne retient rien. Ni les rires, ni les larmes, ni les coups. L'acteur américain de 74 ans, venu à Monte-Carlo à l'invitation du Festival de télévision, n'a éludé aucune des questions qui lui ont été posées.





Il a évoqué tour à tour ses débuts dans la série "Les rues de San Francisco" dans les années 1970, les plateformes de streaming qui offrent "d'énormes atouts aux talents" ou encore le rôle qu'ont joué Steven Soderbergh et Matt Damon dans son retour à l'écran après son cancer de la gorge. "J'étais tellement soulagé d'être en vie et libéré du cancer que je n'avais pas remarqué que j'avais perdu près de 18 kilos. Je ne ressemblais plus du tout à Liberace. Ils m'ont laissé un an pour retrouver mon poids initial et je leur en serai éternellement reconnaissant", a-t-il raconté.