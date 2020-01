VIDÉO - "Ce soir, c'est pour Kobe", les Grammy Awards rendent hommage au basketteur

La maîtresse de cérémonie de la soirée, Alicia Keys, a à son tour rendu hommage à Kobe Bryant. "Nous ressentons tous la même tristesse en ce moment", a lancé la chanteuse. "Aujourd'hui, Los Angeles, l'Amérique et le monde entier a perdu un héros, et nous nous retrouvons littéralement ici, le coeur brisé, dans la maison que Kobe Bryant a bâtie", a souligné Alicia Keys, avant d'entonner une version poignante de "It's So Hard to Say Goodbye", accompagnée du groupe soul Boys II Men.

Le phénomène Lil Nas X a déjà empoché son premier Grammy pour le clip vidéo de son tube "Old Town Road" tandis que Billie Eilish a remporté dimanche le prix du "meilleur album pop vocal" pour "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", s'imposant face aux "vétérans" Taylor Swift, Beyoncé, Ariana Grande et Ed Sheeran.