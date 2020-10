"Des femmes qui n'aiment pas les hommes" : les propos de Maïwenn sur les féministes ne passent pas

Ce sont des propos qui ont du mal à passer. En pleine promotion de ADN, son nouveau film en tant que réalisatrice, Maïwenn a donné son avis sur les féministes qu'elle ne porte visiblement pas dans son cœur. “C’est fou ce qu’elles peuvent dire comme conneries, ces derniers temps! Ce sont des femmes qui n’aiment pas les hommes, c’est clair, et qui sont à l’origine de dommages collatéraux très graves. Moi, je suis pour dire aux hommes à quel point on les aime. Il faut arrêter de dire que ce sont tous des pervers !”, déclare-t-elle dans une interview à Paris Match.

La comédienne explique qu'avoir du pouvoir sur un homme ne l'a jamais "excitée", et que, contrairement à certaines femmes, elle adore se faire draguer dans la rue. "J'espère que les hommes me siffleront dans la rue toute ma vie. Je ne me suis jamais sentie offensée parce qu'un homme portait un regard bestial sur moi. Au contraire, je prends ça comme un compliment", renchérit Maïween dont les propos rappellent ceux de Catherine Deneuve qui avait signé une tribune dans Le Monde en janvier 2018 pour défendre "la liberté d'importuner", en réaction au mouvement Me Too de dénonciation des violences sexistes et sexuelles.