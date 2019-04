Charlize Theron lance un appel pour mettre fin à "10 ans de célibat": "Je suis outrageusement disponible"

Il y en a un aussi qui devrait grincer des dents en découvrant cette déclaration. Car en affirmant qu'elle est célibataire depuis 10 ans, Charlize Theron zappe complètement ses fiançailles avec Sean Penn, rompues en 2015 après deux ans de relation. "On était ensemble et ça ne fonctionnait plus. Donc on a tous les deux décidé de se séparer. C'est tout", avait-elle expliqué au Wall Street Journal l'année suivante.





Avant Sean Penn, c'est l'acteur Stuart Townsend qui a fait battre son cœur pendant huit ans jusqu'en 2010. Alors à vos CV amoureux, Charlize Theron n'attend que vous !