Céline Dion décroche un rôle dans une comédie romantique

Ce sera son premier rôle au cinéma. Céline Dion va jouer dans une comédie romantique baptisée Text for you. La diva québécoise devrait jouer son propre rôle dans le film emmené par Priyanka Chopra, la star de Quantico et épouse de Nick Jonas, et Sam Heughan, le beau gosse de la série Outlander. "Je suis tellement excitée de démarrer ce film incroyable avec des gens aussi incroyables ! Jim Strouse, Sam Heughan, Céline Dion. Je suis honorée. Allons-y !", a réagi Priyanka Chopra sur Twitter.

Adaptation du film allemand SMS für dich sorti en 2016, Text for you raconte l'histoire d'une femme qui, après avoir tragiquement perdu son fiancé, se met à envoyer des messages au numéro du défunt sans savoir que celui-ci a été attribué à un homme qui a lui aussi eu le cœur brisé. Les deux héros, qui finissent pas se rencontrer, vont se donner le courage d'aller plus loin grâce à la musique de Céline Dion, comme le dévoile Deadline.