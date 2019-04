Céline Dion met un point final aux rumeurs sur son histoire d'amour avec Pepe Munoz : "Il est gay"

Non ils ne sont (vraiment) pas ensemble. Alors qu'elle vient d'annoncer la sortie d'un nouvel album pour le mois de novembre ainsi qu'une nouvelle tournée nord-américaine baptisée, The Courage World Tour, Céline Dion a décidé une bonne fois pour toute de mettre fin aux rumeurs sur sa relation avec Pepe Munoz. Très proche du charmant danseur espagnol de 34 ans devenu illustrateur et styliste, elle avait déjà expliqué par le passé qu'il étaient juste amis. "Nous sommes amis, meilleurs amis. Bien sûr, on se câline, on se tient les mains, on sort et les gens le voient. C'est un gentleman", expliquait-elle au "Sun" en début d'année. Mais la rumeur sur leur idylle persistait.





Céline a donc décidé d'en remettre une couche au cours d'une interview accordée à l'émission américaine "Extra" ce 4 avril. "Au début, j'ai un peu craqué pour lui", a-t-elle avoué. "Mais Pepe est gay. Je pense que certaines personnes ne le savaient pas au départ. C'est mon meilleur ami. Nous dansons ensemble. Il a tellement fait pour moi", explique la chanteuse qui est parvenue à remonter la pente depuis le décès de son mari René Charles en janvier 2016.