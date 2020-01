Céline Dion : sa mère Thérèse, surnommée "Maman Dion", est décédée à l'âge de 92 ans

"Ce qu'elle avait à donner, elle l'a donné. Là, c'est à nous de lui donner de l'attention et de l'amour", avait indiqué l'été dernier au magazine Echos Vedettes sa fille Claudette Dion. Celle que le Canada surnommait affectueusement Maman Dion avait notamment des problèmes de vue, d'audition et de mémoire. Elle décède 17 ans après son mari Adhémar, à qui Céline Dion avait dédié la chanson "Parler à mon père".

C'est elle qui a lancé la carrière de Céline en envoyant une cassette au producteur René Angélil. Alors âgée de 12 ans, Céline Dion y interprétait "Ce n'était qu'un rêve", une chanson dont Thérèse a même écrit les paroles car elle ne trouvait personne pour le faire. On connaît la suite. Le coup de foudre artistique deviendra un coup de foudre amoureux. Céline et René deviendront le couple fort de l'industrie musicale, bâtissant un empire qui les mènera jusqu'au Caesar's Palace de Las Vegas. Célébrité à part entière, Maman Dion a également animé sa propre émission de cuisine à la télévision canadienne. Elle avait également lancé une fondation venant en aide aux familles dans le besoin.

"Maman, nous t’aimons tellement... Nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon coeur", a-t-elle écrit avant de monter sur scène à Miami. Un concert qui sera sans aucun doute chargé en émotion et qui vient illustrer le nouveau mantra de Céline Dion depuis la mort de son époux, "The Show Must Go On". Le spectacle doit continuer.