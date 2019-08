Céline Dion sous le joug de Pepe Muñoz ? La mise au point du "vrai" entourage de la chanteuse

"Cher Pepe, en tant que vrais membres du 'proche entourage' de Céline, nous sommes peinés et déçus par l'histoire mensongère qui est sortie dans les médias lundi, citant plusieurs sources qui prétendent (...) que tu aurais une trop grande influence sur Céline et que tu l'isoles ", dit le communiqué. "Ces 'sources' n'ont rien de mieux à faire que de répandre de faux commérages. Ne démoralise pas pour ça... et continue ton excellent travaille. On t'aime!", conclut le texte signé du cercle intime de la chanteuse. On y retrouve notamment Dave Patel, co-manager de la chanteuse, Denis Savage, son directeur musical, Dee Amore, sa coiffeuse ou encore Sydney Lopez, sa styliste.