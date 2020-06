"Certains ne me voient pas comme une femme noire" : Meghan Markle évoque le racisme dans une vidéo redevenue virale

Meghan Markle y livre son expérience du racisme, elle qui est née d'un père blanc et d'une mère noire. "Je suis biraciale. La plupart des gens n'arrivent pas à cerner mon métissage. J'ai passé une partie de ma vie à essayer de me faire discrète", raconte-t-elle. Elle se souvient de cette fois où elle a entendu quelqu'un qualifier sa mère Doria Ragland de "nègre". "Certains me regardent et ne me voient pas comme une femme noire ou une femme métisse. Ils me traiteraient différemment s'ils connaissaient mon métissage et je pense que ça peut aussi bien être une difficulté qu'une bonne chose. Tout dépend des personnes à qui vous faites face", ajoute-t-elle. La comédienne se dit "très fière d'où elle vient et d'où elle va" et "espère que les gens seront plus ouverts" quand elle aura des enfants.