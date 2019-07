"Cet homme m'a appris tant de choses" : Monica Bellucci annonce s'être séparée de l'artiste Nicolas Lefebvre

"Notre vol ensemble continue désormais sur une autre piste, qui est celle d'une amitié pour la vie. Bien évidemment, nous continuerons à aller ensemble à des expositions ou au restaurant : comme amis", déclara-t-elle au sujet de sa relation avec Nicolas Lefebvre.





"Nous nous sommes très bien entendus et cet homme m'a appris tant de choses", ajoute-t-elle. "C'est une personne qui a une vraie sensibilité artistique". La comédienne ne dévoile pas, en revanche, les raisons de leur rupture. Ni si ou non elle a retrouvé l'amour auprès d'un autre. "No comment", se contente-elle de répondre.