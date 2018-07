Cette fois, c’est sûr, Dwayne Johnson ne prendra pas la place de Donald Trump en 2020

Il va continuer à sauver le monde… au cinéma. A l’été 2016, l’acteur américain Dwayne Johnson, alias The Rock, faisait sensation en laissant entendre qu’il pourrait quitter son métier pour se présenter à la présidence des Etats-Unis dans un futur proche, pourquoi pas même en 2020. "Je ne peux pas nier que l’idée d’être gouverneur ou président est séduisante", disait-il alors au mensuel masculin "GQ". "Ce serait une opportunité d’influencer réellement et à l’échelle du monde le quotidien des gens." Un match Trump-Johnson dans les urnes ? Plus fort qu'un blockbuster !





A l’époque, des fans enthousiastes lancent le hashtag #PresidentRock et même un site baptisé Dwayneforpresident.com. Dans les médias américains, des spécialistes jugent ses chances réelles. Ronald Reagan n'a-t-il pas été élu en 1980 alors qu'il était moins populaire que ne l'est aujourd'hui la vedette de "Jumanji" ? Après l’élection de Donald Trump, en novembre, l’acteur le mieux payé d'Hollywood remet le couvert. "Je considère la question à 100%", assure-t-il à "Variety", tout en temporisant un poil. "Si l'on regarde mon agenda, avec ce qui est en cours et des tournages prévus jusqu'à 2019 et 2020, ça court jusqu'à 2021, donc ça semble réaliste de considérer que cela se fera en 2024."