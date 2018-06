Chanel ouvre son premier espace de gaming éphémère sur le rooftop des Galeries Lafayette

Vous n'avez pas encore d'idée pour la fête de la musique ? On vous en proposerait bien une, à condition de vite se décider. Mais alors très vite. La prestigieuse maison Chanel a en effet annoncé l'ouverture éphémère - du jeudi 21 au dimanche 24 juin - de son "Coco Game Club" sur le rooftop des Galeries Lafayette, au cœur de capitale. Un concept importé tout droit d'Asie où la marque dispose de son propre "Coco Game Center".





Pour cette première à Paris, les quelques privilégiés pourront admirer le festival de couleurs et de musique. Au programme : des showcases, DJ set... L'événement mise sur programmation éclectique mêlant scène artistique française - Her, L’Impératrice - aux valeurs montantes de la scène internationale - Findlay, Kazy Lambist, Mai Lan. Les invités pourront également s'affronter autour de jeux d’arcade et se faire maquiller par les experts maquillage de la maison. Et il y aura du beau monde au balcon : Marie-Ange Casta, Pedro Winter, Sébastien Tellier entre autres sont attendus parmi les célébrités, nous confie-t-on.