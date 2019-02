Changement de nom de "Maître" Gims : avant lui, d'autres artistes ont fait pareil... mais ça n'a pas duré

Sean Combs s’est de son côté fait appeler tour à tour Puff Daddy, Puffy, Diddy puis P. Diddy. Et même "Swag" le temps d'une semaine. Christophe Beaugrand évoque aussi le cas le plus célèbre de changement de nom : celui de Prince et son imprononçable "Love Symbol", un rond fléché stylisé, en 1993. Mais il était motivé par une histoire de droits avec sa maison de disques, et a repris son patronyme initial 7 ans plus tard quand le contrat avec celle-ci est arrivé à échéance.