"Je n'ai fait ni cancer du foie, ni cirrhose" : Renaud donne des nouvelles rassurantes sur sa santé

LA FORME - Invité samedi matin sur RTL, le chanteur Renaud a dévoilé qu'il n'avait plus bu une goutte d'alcool depuis 9 mois. Il en a également profité pour balayer les rumeurs sur son état de santé.

Il va bien. Et c'est lui qui le dit. Invité le samedi 14 septembre dans l'émission de RTL "Le journal inattendu" consacré à son ami Dave dont il a produit le dernier album ("Souviens-toi d'aimer"), le chanteur Renaud en a profité pour donner de ses nouvelles. "Je suis en parfaite santé depuis un an, je ne bois plus une goutte d'alcool depuis neuf mois", a expliqué l'interprète de "Mistral Gagnant" joint par téléphone.

Il a également évoqué son prochain album baptisé "Les mômes et les enfants d'abord", qui sortira en novembre prochain. "C'est un album un peu différent dans la mesure où c'est un album sur l'enfance. Je parle à la place des enfants et j'espère qu'ils verront ça ainsi que les parents", explique Renaud qui a passé une année particulièrement éprouvante. En janvier dernier, il perdait son frère aîné, l'écrivain et parolier Thierry Séchan, suivi trois semaines plus tard, du décès de sa mère Solange.