Angèle fustige la couverture "sexiste" de "Paris Match"

Dans une story sur son compte Instagram, Angèle a manifesté son mécontentement. "Cette coupe", "Ma pause", "Ce costume", "Cette couleur", "Ce titre", a réagi la jeune femme qui précise que cette photo date de 2018 et qu'elle ne l'avait jamais validée. "Au-delà du fait qu'ils vendent cette photo en couverture sans mon consentement, en considérant que je n'ai pas mon mot à dire, ils rallient mon image, mon nom et toute une 'génération' carrément, dans la case de : jeune fille (en rose) qui ose donner son avis (donc 'subversive'... Il en faut peu hein) mais sans être 'agressive'", a poursuivi l'interprète de "Balance ton quoi".

C'est une couverture qui ne passe pas. La chanteuse Angèle a fait savoir qu'elle n'appréciait pas la Une que lui consacre le dernier numéro de Paris Match, en kiosques ce jeudi 12 mars. On y voit, pleine page, la chanteuse de 24 ans vêtue d'un costume rose poser le sourire aux lèvres. "Génération Angèle. Subversive mais pas agressive. La nouvelle idole des jeunes", titre l'hebdomadaire qui consacre six pages à la chanteuse qui a connu un succès fulgurant.

Oulala heureusement que je ne fais pas partie de ces vilaines féministes violentes et hystériques. Parce que ok, on l'ouvre, mais en restant jolies et polies, s'il vous plaît, hein

Oulala heureusement que je ne fais pas partie de ces vilaines féministes violentes et hystériques. Parce que ok, on l'ouvre, mais en restant jolies et polies, s'il vous plaît, hein - Angèle

"Oulala heureusement que je ne fais pas partie de ces vilaines féministes violentes et hystériques. Parce que ok, on l'ouvre, mais en restant jolies et polies, s'il vous plaît, hein. Gros boomer du jour, en toute détente", lance-t-elle.

Très engagée dans la cause féministe, elle termine son message avec une citation issue de l'article : "Dénonce sans crier, s'affirme féministe sans s'exhiber, parle rap sur un ton de princesse Disney". "Plus décrédibilisant et sexiste, tu meurs", conclu la chanteuse.