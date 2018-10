Charles Aznavour : l'amour des mots

Le dernier géant de la chanson française a joué formidablement de sa plume, faisant même rouler les langues l'une sur l'autre. Un miracle pour celui dont l'instruction restait source de complexes. Cet immense artiste n'a jamais hésité à aborder les sujets sensibles, quitte parfois à briser les tabous. Il a embrassé différentes causes, notamment l'homosexualité avec "Comme ils disent".



