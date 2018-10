Charles Aznavour, l'hommage de ses amis et de ses fans

Charles Aznavour savait se faire aimer et entourer d'amis de toutes les générations. De nombreuses personnalités comme Jean-Paul Belmondo, Mireille Mathieu ou encore Grand Corps Malade, mais aussi des fans se sont rendus à la cour d'Honneur des Invalides pour la cérémonie d'hommage au chanteur qui les avait si profondément marqué. Tous les âges étaient représentés sur l'esplanade.



