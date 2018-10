ECOUTEZ - De "Je m'voyais déjà" à "Emmenez-moi" : les chansons qui ont fait Charles Aznavour

Publiée pour la première fois en 1967 sur l'album "Entre deux rêves", "Emmenez-moi" parle de l'envie de tout plaquer pour vivre une nouvelle vie. Sorte d'hymne au bonheur, il existe aussi une version anglaise interprétée par Aznavour et baptisée "Take Me Along" et publiée sur l'album LP" We Were Happy Then".