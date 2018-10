Charles Aznavour, une star américaine

Charles Aznavour avait su se faire adopter par tous, partout. Le départ du légendaire chanteur a également ébranlé les États-Unis. Des hommages sur Hollywood Boulevard à ceux des journaux et des réseaux sociaux, l'Amérique tout entière a été unanime pour saluer celui que le New York Times a intronisé comme "le dernier chanteur".



