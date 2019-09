Charles Gérard, second rôle fétiche de Claude Lelouch et grand ami de Jean-Paul Belmondo, est mort

DÉCÈS - Ce jeudi, l'acteur Charles Gérard, connu pour ses rôles dans "le voyou" ou encore "l'aventure, c'est l'aventure", est mort à l'âge de 96 ans. Habitué des seconds rôles, il était un très grand ami de Jean-Paul Belmondo.

Le cinéma français perd un de ses seconds rôles les plus connus. L'acteur Charles Gérard, second rôle fétiche de Claude Lelouch et grand ami de Jean-Paul Belmondo, avec qui il a joué régulièrement au cinéma, est décédé jeudi à l'âge de 96 ans, a annoncé à l'AFP Michel Godest, avocat de Jean-Paul Belmondo. Charles Gérard est mort jeudi après-midi dans un hôpital parisien, a-t-il précisé.